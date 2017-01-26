Двух экс-правоохранителей в Днепропетровской области задержали при попытке дать прокурору взятку в размере 2 тыс. долл.

Как сообщили в пресс-службе, следствием установлено, что в ходе расследования военной прокуратурой одного из уголовных производств судом наложен арест на здание в г. Днепр. Однако должностные лица коммерческой структуры уклонялись от выполнения этого судебного решения, в связи с чем военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины начато уголовное производство.

"Интересы частного предприятия представляли двое бывших сотрудников полиции. Один из них ранее возглавлял следственное подразделение, был уволен в соответствии с требованиями Закона Украины" Об очистке власти ", а после освобождения получил адвокатскую лицензию и был избран депутатом одного из местных советов", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что экс-правоохранители предложили прокурору военной прокуратуры неправомерную выгоду за информирование их о результатах следственных действий в данном уголовном производстве, невыполнение следственных и процессуальных действий в течение 2 недель, то есть до 06.02.2017, с целью предоставления им времени для положительного решения исковых заявлений в судах г. Киева и Киевской области, и затягивание таким образом досудебного расследования указанного уголовного производства.

"... 25 января во время попытки передать прокурору военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долл. были задержаны на основании ст. 208 УПК Украины. Сейчас военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона задержанным лицам готовится сообщение о совершении преступления, предусмотренного ч . 3 ст. 369 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, также проверяется информация о возможном подкупе ними судей.