Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки на Запоріжжі
Київ • УНН
Двоє чоловіків та жінка отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Запорізької області, де за добу окупанти здійснили 260 обстрілів 7 населених пунктів.
Впродовж доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську.
Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району.
121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.
Повітряна тривога на Запоріжжі вже пролунала понад 400 разів15.05.24, 16:38 • 40038 переглядiв