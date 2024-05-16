Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки на Запорожье

В течение суток оккупанты 260 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что враг нанес авиационные удары по Малой Токмачке и Степногорску.

Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки по Васильевскому району.

121 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

11 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.

126 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилья.

Воздушная тревога в Запорожье уже прозвучала более 400 раз