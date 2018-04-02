Дунай вийшов з берегів: біля Вилкового зберігається небезпечний рівень води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Біля м. Вилкове Одеської області внаслідок проходження хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"2-5 квітня на р. Дунай біля м. Вилкове (Одеська обл.) внаслідок проходження хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води в межах 160-170 см (при 155 см підтоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 годину 30 березня рівень води р. Дунай м. Вилкове дорівнює 160 см над нулем поста", – йдеться в повідомленні.
Також 3-5 квітня на українській ділянці через проходження хвилі весняного водопілля очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торговельного порту.
Також станом на ранок 2 квітня залишається підтопленою територія приватних садиб по вулиці Бердянській Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро.
Як повідомив Укргідрометцентр, 2 квiтня у зв'язку з очікуваними дощами та сніготаненням можливе підвищення рiвнiв води у наступних водоймах:
- в нижній течії р.Боржава - 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву, часткове затоплення сільгоспугідь ряду прирічкових сіл, автодоріг місцевого значення;
- на ділянці Тиси В.Бичків - Вилок, у нижніх течіях Ужа та Латориці 1,5-2,0 м, з виходом води на заплаву;
- рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття 0,5-1,5м;
- рiчках басейнів Прип'яті, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7м, вихiд води на заплаву, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпспоруд (Ратнiвський р-н Волинської обл.).
Крім того, можливе утворення значного місцевого стоку з додатковими підтопленнями та зсувами перезволоженого ґрунту.
"У зв'язку з продовженням розвитку весняного водопілля та опадами 2 квітня на річках басейнів Прута та Сірету очікується подальший підйом рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями, без негативних наслідків", – проінформували рятувальники.
Нагадаємо, 1 квітня на українській ділянці Дунаю у створі гідропоста Вилкове очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 185 см над нулем поста, при якій підтоплюється 50 % міста Вилкове, у зв'язку з проходженням хвилі весняного водопілля та посиленням вітру.