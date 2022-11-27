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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Доступність базових станцій мобільного зв’язку в Україні перевищує 83%: Держспецзв'язку

Доступність базових станцій мобільного зв’язку в Україні перевищує 83%: Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 1076778 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на 9:00 ранку 27 листопада доступність базових станцій мобільного зв’язку в Україні перевищувала 83%. Водночас складнощі зі зв'язком можуть відчувати жителі Одеської та Запорізької областей, інформує УНН з посиланням на сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що найкраща ситуація із забезпеченням мобільним зв’язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській і Закарпатській областях, де доступність базових станцій станом на ранок перевищувала 90% від їхньої загальної кількості.

Водночас складнощі зі зв’язком можуть відчувати жителі Одеської області, де були доступними близько 70% базових станцій мобільних операторів, а також Запорізької, де працює близько 50% базових станцій. У решті регіонів доступність мереж коливалася від 70% до 90%. Крім цього, поступово відновлюється мобільний зв'язок на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини, повідомили у Держспецзв'язку.

Цитата

"Ми просимо економно використовувати такий ресурс як мобільний зв’язок, щоб не перевантажувати мережі та в кожного з нас була можливість лишатися на зв’язку – будь ласка, за можливості користуйтесь фіксованим зв’язком, відмовтесь від споживання "важкого" контенту через мобільну мережу, вимкніть автозавантаження медіафайлів у месенджерах. Від цих простих дій кожного залежить стійкість мережі в умовах відключення живлення", - наголосили у відомстві.

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