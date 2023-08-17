Донецька область: війська рф вбили ще 2 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські військові минулої доби, 16 серпня, вбили ще двох мирних жителів Донецької області, повідомляє УНН, посилаючись на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"За 16 серпня росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Вугледарі і Степанівці", - йдеться у повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники у Донецькій області вбили 1661 осіб, ще 4011 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко повідомив, що з села Урожайне на Донеччині, яке було звільнено з російської окупації, було евакуйовано останніх цивільних.