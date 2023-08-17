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Ситуація в Урожайному: евакуювали останніх цивільних

Ситуація в Урожайному: евакуювали останніх цивільних

Київ • УНН

 • 827036 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. З села Урожайне на Донеччині, яке було звільнено з російської окупації, було евакуйовано останніх цивільних. Про це заявив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко Суспільному, пише УНН.

Цитата 

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", - зазначив Ященко.

Деталі 

За його словами, останніми евакуйованими була родина - чоловік, жінка та їх дорослий син. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Їм було надано психологічну допомогу та забезпечено необхідним.

Він також розповів, що в Урожайному зруйновано школу, домівки та фельдшерський пункт. Там немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації - залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", - розповів Ященко.

Наразі населений пункт знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", - уточнив він.

Нагадаємо

Генеральному штабі ЗСУ показали, як українські військові звільняли селище Урожайне на Донеччині.

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