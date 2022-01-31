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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Dolce & Gabbana відмовиться від натурального хутра

Dolce & Gabbana відмовиться від натурального хутра

Київ • УНН

 • 12995 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Італійський дім моди Dolce & Gabbana цього року відмовиться від використання натурального хутра у всіх колекціях одягу та аксесуарів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Vogue Italia.

Деталі

"Ми працюємо над створенням більш стійкого майбутнього, в якому використання хутра тварин неможливе", — цитує видання заяву керівника групи з комунікацій та маркетингу у D&G Феделі Узаї.

Дім моди планує створювати одяг та аксесуари з екохутра, продовжуючи співпрацювати з майстрами з вироблення хутра, щоб зберегти робочі місця.

"Уся система моди відіграє важливу роль у соціальній відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати: ми впроваджуватимемо інноваційні матеріали та екологічно чисті виробничі процеси в наші колекції, зберігаючи водночас робочі місця та професіоналізм, які ризикують зникнути", — ідеться у заяві бренду.

Нагадаємо

У 2019 році королева Великої Британії Єлизавета II відмовилася від натурального хутра на користь штучного.

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