Dolce & Gabbana відмовиться від натурального хутра
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Італійський дім моди Dolce & Gabbana цього року відмовиться від використання натурального хутра у всіх колекціях одягу та аксесуарів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Vogue Italia.
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"Ми працюємо над створенням більш стійкого майбутнього, в якому використання хутра тварин неможливе", — цитує видання заяву керівника групи з комунікацій та маркетингу у D&G Феделі Узаї.
Дім моди планує створювати одяг та аксесуари з екохутра, продовжуючи співпрацювати з майстрами з вироблення хутра, щоб зберегти робочі місця.
"Уся система моди відіграє важливу роль у соціальній відповідальності, яку необхідно просувати та заохочувати: ми впроваджуватимемо інноваційні матеріали та екологічно чисті виробничі процеси в наші колекції, зберігаючи водночас робочі місця та професіоналізм, які ризикують зникнути", — ідеться у заяві бренду.
Нагадаємо
У 2019 році королева Великої Британії Єлизавета II відмовилася від натурального хутра на користь штучного.