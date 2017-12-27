Доба в АТО: один український військовий загинув, 3 отримали поранення, ще 2 - травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За минулу добу бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, трьох поранено, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, двоє отримали бойові травми і, на жаль, Україна втратила одного захисника.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину”, — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку, у вечірній час, бойовики не дотримувалися умов перемир’я у районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети і великокаліберні кулемети та близько двох годин вів вогонь по оборонних укріплень Збройних Сил України. Також, зі стрілецької зброї, російські найманці обстрілювали захисників Станиці Луганської.
Окрім того, у районі Луганського, за світлої пори доби, зафіксовано проліт ворожого БПЛА, який у цей період коригував мінометний вогонь противника.
Зазначено, що на інших ключових ділянках порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят”, — додали у штабі.