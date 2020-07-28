До послаблення карантину ще досі не готові 9 регіонів України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Станом на 28 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Як повідомлялося, у МОЗ повідомили, чи слід чекати відкриття дитячих таборів із 1 серпня.