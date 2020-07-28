До послаблення карантину ще досі не готові 9 регіонів України - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, у МОЗ повідомили, чи слід чекати відкриття дитячих таборів із 1 серпня.