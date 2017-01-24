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До Одеської області намагалися ввезти більше 250 тонн заражених цитрусових

До Одеської області намагалися ввезти більше 250 тонн заражених цитрусових

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 24 січня. УНН. ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області виявило в паромному комплексі одного з морських торгівельних портів цитрусові, заражені середземноморською плодовою мухою. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Спеціалісти з фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області при проведенні фітосанітарного контролю в паромному комплексі Чорноморського морського торговельного порту виявили відсутній на території України карантинний організм — середземноморську плодову муху (Ceratitis capitata Wied). Небезпечним шкідником, що може суттєво зіпсувати зовнішній вигляд та смак фруктів, були заражені вантажі мандаринів вагою 88,25 тонн, апельсинів вагою 136,45 тонн та лимонів вагою 48,4 тонн. Зазначені фрукти надійшли до України з Туреччини.

Заражений вантаж затримано, до нього будуть вжиті відповідні фітосанітарні заходи. З метою недопущення подібних випадків в подальшому, до країни-експортера — Туреччини — надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Українські Національні Новини

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