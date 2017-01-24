В Одесскую область пытались ввезли более 250 тонн зараженных цитрусовых

Специалисты по фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта обнаружили отсутствущий на территории Украины карантинный организм - средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied). Опасным вредителем, что может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, были заражены грузы мандаринов весом 88,25 тонн, апельсинов весом 136,45 тонн и лимонов весом 48,4 тонн. Указанные фрукты поступили в Украину из Турции.

Зараженный груз задержан, к нему будут приняты соответствующие фитосанитарные меры. С целью недопущения подобных случаев в дальнейшем, в страну-экспортера - Турции - отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.