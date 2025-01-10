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До ДРАЦС внесли всі паперові актові записи після російської кібератаки - Мін'юст

До ДРАЦС внесли всі паперові актові записи після російської кібератаки - Мін'юст

Київ • УНН

 • 21918 перегляди

Міністерство юстиції перенесло всі паперові актові записи цивільного стану в електронний реєстр ДРАЦС. За перші 5 днів після відновлення роботи реєстру внесено понад 36 тисяч записів.

Міністерство юстиції повністю перенесло паперові актові записи цивільного стану до електронного реєстру ДРАЦС, за перші 5 днів відновлення роботи реєстру після російської кібератаки було внесено понад 36 тисяч записів, повідомили у міністерстві, пише УНН.

Деталі

"Внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян - завершено!" - повідомили у Мін'юсті.

У відомстві зазначили, що впоратися з цим швидко змогли передусім тому, що після російської кібератаки на реєстри працівники почали одразу ж працювати для забезпечення безперервної роботи системи, спершу здійснюючи паперову реєстрацію актів, а потім оперативно переносячи їх до відновлених онлайн-реєстрів.

"Завдяки злагодженій роботі всієї команди, лише за перші 5 днів відновлення роботи реєстру (4-8 січня) було внесено понад 36 тисяч актових записів! Це - народження, шлюби, зміни імені та інші важливі події в житті українців", - вказали у Мін'юсті.

Роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки рф відновлено - Мін'юст10.01.25, 11:59 • 25451 перегляд

Доповнення

4 січня в Міністерстві юстиції заявили про відновлення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Туди вносяться дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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