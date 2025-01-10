До ДРАЦС внесли всі паперові актові записи після російської кібератаки - Мін'юст
Київ • УНН
Міністерство юстиції перенесло всі паперові актові записи цивільного стану в електронний реєстр ДРАЦС. За перші 5 днів після відновлення роботи реєстру внесено понад 36 тисяч записів.
Міністерство юстиції повністю перенесло паперові актові записи цивільного стану до електронного реєстру ДРАЦС, за перші 5 днів відновлення роботи реєстру після російської кібератаки було внесено понад 36 тисяч записів, повідомили у міністерстві, пише УНН.
Деталі
"Внесення актових записів цивільного стану з паперових носіїв до Державного реєстру актів цивільного стану громадян - завершено!" - повідомили у Мін'юсті.
У відомстві зазначили, що впоратися з цим швидко змогли передусім тому, що після російської кібератаки на реєстри працівники почали одразу ж працювати для забезпечення безперервної роботи системи, спершу здійснюючи паперову реєстрацію актів, а потім оперативно переносячи їх до відновлених онлайн-реєстрів.
"Завдяки злагодженій роботі всієї команди, лише за перші 5 днів відновлення роботи реєстру (4-8 січня) було внесено понад 36 тисяч актових записів! Це - народження, шлюби, зміни імені та інші важливі події в житті українців", - вказали у Мін'юсті.
Роботу основних сервісів на порталі ЄДР після кібератаки рф відновлено - Мін'юст10.01.25, 11:59 • 25451 перегляд
Доповнення
4 січня в Міністерстві юстиції заявили про відновлення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Туди вносяться дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.