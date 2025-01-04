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В Україні відновив роботу ще один реєстр після кібератаки рф: що це змінює

Київ • УНН

 • 30056 перегляди

Реєстр ДРАЦС відновив можливість внесення даних про народження, шлюб, розлучення та інші акти цивільного стану. Завтра відновиться обмін даними з податковою, ПФУ та Міноборони, а також онлайн-сервіси в Дії.

Сьогодні запрацював ще один реєстр - ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть, передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції.

"Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі", - повідомили у відомстві.

Мін'юст: витік даних через кібератаку на державні реєстри не підтверджено20.12.24, 11:51 • 18721 перегляд

У Мін'юсті зазначили, що завтра відновлять обмін даними з іншими державними органами: Державна податкова служба України, Пенсійний фонд України та Міністерство оборони України. Впродовж завтрашньої доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у Дія. Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

"Це означає, що ваші дані знову автоматично потраплятимуть до зазначених вище державних органів", - резюмували у відомстві.

Після кібератаки в Україні відновили роботу три ключі нотаріальні реєстри30.12.24, 10:25 • 21817 переглядiв

Нагадаємо, раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

Доступними стали:

- Єдиний реєстр довіреностей,

- Спадковий реєстр та

- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Команда фахівців Мін’юсту, разом із фахівцями з Департаменту кібербезпеки Служба безпеки України, Кіберполіція та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, продовжує працювати 24/7 для якнайшвидшого відновлення роботи реєстрів, які стали ціллю масштабної кібератаки росіян.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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