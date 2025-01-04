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В Украине возобновил работу еще один реестр после кибератаки рф: что это меняет

В Украине возобновил работу еще один реестр после кибератаки рф: что это меняет

Киев  •  УНН

 • 5894 просмотра

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Реестр ГРАГС возобновил возможность внесения данных о рождении, браке, разводе и других актах гражданского состояния. Завтра возобновится обмен данными с налоговой, ПФУ и Минобороны, а также онлайн-сервисы в Дії.

Сегодня заработал еще один реестр - ГРАГС, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти, передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

«Все документы, которые вы получили в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся нашими специалистами в электронную систему. Ваши свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре», - сообщили в ведомстве.

Минюст: утечка данных из-за кибератаки на государственные реестры не подтверждена20 дек. 2024, 09:51 • 18439 просмотров

В Минюсте отметили, что завтра возобновят обмен данными с другими государственными органами: Государственная налоговая служба Украины, Пенсионный фонд Украины и Министерство обороны Украины. В течение завтрашних суток также заработает и ряд онлайн-сервисов, доступных в Дія. Снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет.

«Это означает, что ваши данные снова автоматически будут попадать в указанные выше государственные органы», - резюмировали в ведомстве.

После кибератаки в Украине возобновили работу три ключа нотариальные реестры30 дек. 2024, 08:25 • 21272 просмотра

Напомним, ранее возобновили работу трех основных реестров нотариата.

Доступными стали:

- Единый реестр доверенностей,

- Наследственный реестр и

- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Команда специалистов Минюста, вместе со специалистами из Департамента кибербезопасности Служба безопасности Украины, Киберполиция и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, продолжает работать 24/7 для скорейшего восстановления работы реестров, которые стали целью масштабной кибератаки россиян.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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