Минюст: утечка данных из-за кибератаки на государственные реестры не подтверждена
Киев • УНН
Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что утечка данных из госреестров после кибератаки рф пока не подтверждена. Проводится расследование, а восстановление систем может занять до двух недель.
Утечка данных из-за массированной кибератаки на государственные реестры не подтверждена. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
«Опровергать, что утечка данных не произошла, я не могу. Сейчас ведется соответствующее исследование, киберисследование. И после получения всех необходимых данных мы представим вам всю надлежащую информацию», - сказала Ольга Стефанишина.
Также она уточнила, что перед пресс-конференцией получила информацию от главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Мироненко о том, что утечка данных пока не подтверждается.
Напомним
Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны рф. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.