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В ГРАГС внесли все бумажные актовые записи после российской кибератаки - Минюст

В ГРАГС внесли все бумажные актовые записи после российской кибератаки - Минюст

Киев  •  УНН

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Министерство юстиции перенесло все бумажные актовые записи гражданского состояния в электронный реестр ГРАГС. За первые 5 дней после возобновления работы реестра внесено более 36 тысяч записей.

Министерство юстиции полностью перенесло бумажные актовые записи гражданского состояния в электронный реестр ГРАГС, за первые 5 дней восстановления работы реестра после российской кибератаки было внесено более 36 тысяч записей, сообщили в министерстве, пишет УНН.

Детали

«Внесение актовых записей гражданского состояния с бумажных носителей в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан - завершено!» - сообщили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что справиться с этим быстро смогли прежде всего потому, что после российской кибератаки на реестры работники начали сразу же работать для обеспечения непрерывной работы системы, сначала осуществляя бумажную регистрацию актов, а затем оперативно перенося их в восстановленные онлайн-реестры.

«Благодаря слаженной работе всей команды, только за первые 5 дней восстановления работы реестра (4-8 января) было внесено более 36 тысяч актовых записей! Это - рождение, браки, изменения имени и другие важные события в жизни украинцев», - указали в Минюсте.

Работа основных сервисов на портале ЕГР после кибератаки рф восстановлена - Минюст10.01.25, 11:59 • 11417 просмотров

Дополнение

4 января в Министерстве юстиции заявили о восстановлении Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, который пострадал от масштабной российской кибератаки. Туда вносятся данные о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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