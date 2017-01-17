До бойкоту інавгурації Д.Трампа приєдналися вже 26 конгресменів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кількість конгресменів-демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, зростає. Про таке рішення заявили вже 26 обранців, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як причину багато з них назвали нещодавні різкі висловлювання Дональда Трампа на адресу конгресмена Джона Льюїса.
Дж.Льюїс багато років є учасником руху за громадянські права, і для багатьох американців став героєм.
Ще у 1987 році його обрали до палати представників від штату Джорджія. Д.Трамп заявив, що цей округ “кишить злочинцями”.
Після того як Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом”, той написав у Twitter, що “все це балачки, балачки, балачки - і ніяких дій або результату”.
Після цієї заяви багато конгресменів-демократів вирішили порушити традицію й не брати участі в інавгурації президента, яка пройде у п’ятницю.
“Коли ти ображаєш конгресмена Джона Льюїса, ти ображаєш Америку”, - заявила Іветт Кларк, одна з п’яти представників округу Нью-Йорк, які бойкотують інавгурацію.
Загалом у двох палатах американського конгресу засідає 535 депутатів.
Як повідомляв УНН, спочатку у США щонайменше 8 конгресменів планували бойкотувати інавгурацію Д.Трампа.