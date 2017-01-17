К бойкоту инаугурации Д.Трампа присоединились уже 26 конгрессменов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Количество конгрессменов-демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, растет. О таком решении заявили уже 26 избранников, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В качестве причины многие из них назвали недавние резкие высказывания Дональда Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса.
Дж.Льюис много лет является участником движения за гражданские права, и для многих американцев стал героем.
Еще в 1987 году был избран в палату представителей от штата Джорджия. Д.Трамп заявил, что этот округ "кишит преступниками".
После того как Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом", он написал в Twitter, что "все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".
После этого заявления многие конгрессмены-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая пройдет в пятницу.
"Когда ты обижаешь конгрессмена Джона Льюиса, ты обижаешь Америку", - заявила Иветт Кларк, одна из пяти представителей округа Нью-Йорк, которые бойкотируют инаугурацию.
Всего в двух палатах американского конгресса заседает 535 депутатов.
Как сообщал УНН, сначала в США не менее 8 конгрессменов планировали бойкотировать инаугурацию Д.Трампа.