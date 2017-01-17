"ДНР" і "ЛНР" не готові до об'єднання - О.Захарченко

"Ми з Ігорем (ватажок "ЛНР" Плотницкий - ред.) обидва підписанти мінських угод. Це означає, що стоять два підписи як глав держав. На сьогодні будь-яке об'єднання - це зміна самого мінського формату, на що ми в даний момент не готові", - сказав О.Захарченко на прес-конференції.

При цьому він нагадав, що після проведених у травні 2014 року псевдореферендумів, "республіки" фактично об'єдналися в "конфедерацію" під назвою "Новоросія".

Нагадаємо, 16 січня делегації "ДНР" і "ЛНР" прибули до окупованого Криму.