"ДНР" и "ЛНР" не готовы к объединению - А.Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не готовы к объединению. Об этом заявил во вторник главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы с Игорем (главарь "ЛНР" И.Плотницкий - ред.) оба подписанты минских соглашений. Это означает, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение - это изменение самого минского формата, на что мы в настоящий момент не готовы", - сказал А.Захарченко на пресс-конференции.
При этом он напомнил, что после проведенных в мае 2014 года псевдореферендумов, "республики" фактически объединились в "конфедерацию" под названием "Новороссия".
Напомним, 16 января делегации "ДНР" и "ЛНР" прибыли в оккупированный Крым.