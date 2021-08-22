“Дніпро-1” завдали поразки “Руху” у матчі УПЛ

Деталі

У першому таймі господарі поля володіли доволі відчутною перевагою, двічі забили (Ігнатенко і Назаренко), натомість атакувальні зусилля гостей рідко простежувалися. “Рух” спробував змінити стан справ у другому таймі, загравши значно активніше й агресивніше. У галичан почали виникати моменти, деякі з них — дуже гострі. З другого боку, дніпряни й самі виходили в небезпечні контратаки, серед яких кілька мали завершитися забитими м’ячами. Однак у підсумку атакувальні зусилля обох колективів не завершилися чимось матеріальним — рахунок першого тайму не змінився.

Зауважимо, що команда Ігора Йовічевіча виграли втретє у сезоні та набрала 5-й рядок із 19 очками.

Доповнення

“Дніпро-1” 19 серпня продовжить виступи в чемпіонаті матчем із “Металістом-1925”.