“Динамо” завершило виступи у єврокубковому сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Іспанський “Вільярреал” вдруге завдав поразки київському “Динамо” в рамках матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
Деталі
На 13 хвилині Шапаренко та центральні захисники поступилися у боротьбі на другому поверсі із нападником Херардом Морено, який відкрив рахунок. Через 20 хвилин Морено оформив дубль. Пресинг іспанців біля чужої карної зони призвів до обрізки Віталія Миколенка, чим і скористався Морено — 2:0.
Після перерви рахунок не змінився. Двічі програвши 0:2, “Динамо” завершило виступи у єврокубковому сезоні.
Довідка
“Динамо” не зуміло забити іспанцям ні в одному з двох матчів. З огляду на протистояння з “біло-синіми” в сезоні 2004/05, “Вільярреалу” вдалося не пропустити від киян в чотирьох поєдинках.