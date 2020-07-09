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"Динамо" у серії післяматчевих пенальті здобуло Кубок України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. На полі харківського стадіону “Металіст” відбувся фінальний поєдинок Кубку України з футболу за участі “Ворскли” та “Динамо”, передає кореспондент УНН.

Вже на 11 хвилині рахунок в матчі був відкритий. Навіс Кане не зумів нейтралізувати капітан “біло-синіх” Сергій Сидорчук і м’яч пройшов далі, де від коліна Степанюка потрапив до сітки воріт.

Після цього активізувалися кияни. Після удару головою Сироти кінчиками пальців здійснив сейв 21-річний голкіпер Різник. Далі голкіпер ще раз врятував полтавчан після удару з близької відстані Вербича. Проте Словенець виправився у наступному моменті на 28 хвилині, коли прийняв м’яч спиною до воріт суперника, розвернувся з ним та завдав точного пострілу — 1:1.

Другий тайм не виявив переможця, тому гра продовжилась в додаткових екстра-таймах, а далі в серії післяматчевих пенальті. З рахунком 8:7 перемога у футбольній лотереї дісталася “Динамо”.

Зауважимо, що “Динамо” здобуло 12 Кубок України і поступається “Шахтарю” одним (13). “Ворскла” завойовувала Кубок України тільки у 2009 році.

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