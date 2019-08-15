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"Динамо" отримав нового головного тренера

"Динамо" отримав нового головного тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Головним тренером ФК "Динамо Київ" призначили Олексія Михайличенка, передає УНН із посиланням на пресслужбу футбольного клубу.

"Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначений Олексій Михайличенко, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу", - йдеться в повідомленні.

До тренерського штабу Михайличенка, як зазначили у клубі, увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

Перше тренування з командою Михайличенко проведе у п’ятницю, 16 серпня.

У клубі додали, що Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю із головним тренером Олександром Хацкевичем.

Раніше УНН повідомляв, що "Динамо" не змогло пройти в плей-офф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів, поступившись "Брюгге" (0:1, 3:3) і далі продовжить виступи в груповому раунді Ліги Європи.

Українські Національні Новини

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