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"Динамо" получил нового главного тренера

"Динамо" получил нового главного тренера

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Главным тренером ФК "Динамо Киев" назначили Алексея Михайличенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба", - говорится в сообщении.

В тренерский штаб Михайличенко, как отметили в клубе, войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Первая тренировка с командой Михайличенко проведет в пятницу, 16 августа.

В клубе добавили, что Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Ранее УНН сообщал, что "Динамо" не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей, уступив "Брюгге" (0:1, 3:3) и далее продолжит выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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