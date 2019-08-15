"Динамо" получил нового главного тренера

"Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко, который в последнее время занимал должность спортивного директора клуба", - говорится в сообщении.

В тренерский штаб Михайличенко, как отметили в клубе, войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Первая тренировка с командой Михайличенко проведет в пятницу, 16 августа.

В клубе добавили, что Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

Ранее УНН сообщал, что "Динамо" не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух матчей, уступив "Брюгге" (0:1, 3:3) и далее продолжит выступления в групповом раунде Лиги Европы.