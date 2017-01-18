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Диму без вогню не буває – політолог про розділення "Опоблоку"

Диму без вогню не буває – політолог про розділення "Опоблоку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. "Опозиційний блок" "дозрів" до розділення на дві політичні сили. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог, директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко.

"Думаю, що немає диму без вогню",- сказав В.Фесенко відповідаючи на запитання чи можливе на його думку розділення "Опоблоку".

Він зазначив, що у політсилі є люди, які зацікавленні у розділенні на партію Ахметова і партію Льовочкіна.

"Це (розділення – ред.) може статися… Те, що ця інформація з'явилася, можливо, означає, що вони "дозріли" і це може відбутися",- додав політолог.

Він зазначив, що розмови про розділення "Опозиційного блоку" точаться ще з 2015 року.

"Але тоді, я так розумію підготовка до місцевих виборів, потім чутки і очікування дочасних парламентських виборів, все це загальмувало процес розділення "Опоблоку". Але цю інформацію підтверджували колеги, які працювали і я так розумію, працюють з Опоблоком",- зазначив В.Фесенко.

Можливе розділення в "Опозиційному блоці" може бути пов’язане із протиріччям інтересів двох бізнес-політичних груп.

"Мені здається, що поновлення дискусії про розділення пов’язане з тим, що по різному дивляться (у партії – ред.) на майбутнє і конкретні дії зараз. Наприклад, група Льовочкіна зацікавлена в тому, щоб якомога скоріше відбулися дочасні парламентські вибори і вони більше зацікавлені у активній і агресивній опозиційній політиці. Депутати пов’язані з Ахметовим, мені здається, більш гнучко зараз формулюють свою позицію і по деяким питанням можуть співпрацювати з владою",- сказав В.Фесенко.

При цьому за його словами існує думка, що партію Ахметова може очолити нардеп В.Новинський.

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