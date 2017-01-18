Дыма без огня не бывает - политолог о разделении "Оппоблока"

"Думаю, что нет дыма без огня", - сказал В.Фесенко отвечая на вопрос возможно ли по его мнению разделение "Оппоблока".

Он отметил, что в политсиле есть люди, которые заинтересованы в разделении на партию Ахметова и партию Левочкина.

"Это (разрешение - ред.) может произойти... То, что эта информация появилась, возможно, означает, что они "созрели" и это может произойти", - добавил политолог.

Он отметил, что разговоры о разделении "Оппозиционного блока" идут еще с 2015 года.

"Но тогда, я так понимаю подготовка к местным выборам, потом слухи и ожидания досрочных парламентских выборов, все это затормозило процесс разделения "Оппоблока". Но эту информацию подтверждали коллеги, которые работали и я так понимаю, работают с Оппоблоком", - отметил В.Фесенко.

Возможно разделение в "оппозиционном блоке" может быть связано с противоречием интересов двух бизнес-политических групп.

"Мне кажется, что возобновление дискуссии о разделении связано с тем, что по-разному смотрят (в партии - ред.) на будущее и конкретные действия сейчас. Например, группа Левочкина заинтересована в том, чтобы как можно скорее состоялись досрочные парламентские выборы и они больше заинтересованы в активной и агрессивной оппозиционной политике. Депутаты связанные с Ахметовым, мне кажется, более гибко сейчас формулируют свою позицию и по некоторым вопросам могут сотрудничать с властью", - сказал В.Фесенко.

При этом, по его словам бытует мнение, что партию Ахметова может возглавить нардеп В.Новинский.