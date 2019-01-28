ДФС анонсувала нову податкову пільгу для певних категорій громадян

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітей мають право на податкову соціальну пільгу, що складає 50% прожиткового мінімуму. З такою заявою виступила представниця податкового управління Держфіскальної служби України Тетяна Федченко, передає УНН.

"Соціальна пільга – це можливість платника зменшити нараховану суму місячної зарплатні на розмір такої пільги. Тобто зарплата зменшується на суму пільги і лише після цього оподатковується податком на доходи фізичних осіб", - пояснила Федченко.

У 2019 році пільга, що зменшує податкові зобов’язання, складе 960 грн. Для її отримання необхідно подати заяву до бухгалтерії підприємства.

Право на пільгу має кожна працююча людина, яка отримує заробітну плату і є платником податку на доходи фізичних осіб, якщо відповідає певним умовам:

  • якщо розмір зарплатні працівника не перевищує 2690 грн;
  • якщо працівник не отримує інші бюджетні виплати – студентську стипендію, учнівське забезпечення тощо.

За словами Федченко, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам, чорнобильцям І і ІІ категорій, інвалідам І та ІІ груп, ветеранам війни та учасникам бойових дій податкова пільга надаватиметься у збільшеному розмірі.

Раніше УНН повідомляв, що ДФС оприлюднила Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг. 

Нагадаємо, батьки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на пільгу при сплаті податку на земельну ділянку. 

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