ДФС анонсувала нову податкову пільгу для певних категорій громадян

КИЇВ. 28 січня. УНН. Громадяни, які працюють неповний робочий день, та батьки з двома і більше дітей мають право на податкову соціальну пільгу, що складає 50% прожиткового мінімуму. З такою заявою виступила представниця податкового управління Держфіскальної служби України Тетяна Федченко, передає УНН.