Деякий столичний транспорт тимчасово змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У столиці тимчасово змінять маршрут тролейбуси №93Н, 92Н, а також трамвай №14. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 рокуз 00 год. до 05 год. рух нічного тролейбусного маршруту № 93Н буде організовано по трасі: Станція метро “Площа Л.Толстого” — бульвар Шевченка — проспект Перемоги —- станція метро “Шулявська” Дегтярівський шляхопровід — вул. Гетьмана — Борщагівський шляхопровід —вул. Гетьмана — проспект Перемоги і далі в зворотному напрямку за діючою трасою.
Також через ремонт контактної мережі тролейбуса в районі просп.Перемоги та вул. Данила Щербаківського з 00 год. до 05 год. 31 травня 2017 р. відправлення нічного тролейбусного маршруту № 92 Н буде організовано по трасі:
Від Залізничного вокзалу Південний — вул. І. Огієнка — вул. В.Чорновола — вул. Січових Стрільців — вул. Щусєва — вул. Стеценка — Інтернаціональна пл. — вул. Маршала Гречка — вул. В.Порика — пр-кт Свободи, далі в зворотному напрямку.
Окрім того, через ремонт контактної мережі по вул.Констянтинівській, вул.Спаській та вул.Межигірській 31 травня 2017 року рух трамваїв маршруту № 14 з 00 год. до 05 год. закривається.
Нагадаємо, що на Відрадному проспекті у Києві 31 травня буде частково обмежено рух транспорту.