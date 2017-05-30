Некоторый столичный транспорт временно изменит маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В столице временно изменят маршрут троллейбусы №93Н, 92н, а также трамвай №14. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса в районе путепровода станции метро "Нивки" 31 мая 2017 годаза 00 час. до 05 ч. движение ночного троллейбусного маршрута № 93Н будет организовано по трассе: Станция метро "Площадь Л.Толстого" - бульвар Шевченко - проспект Победы - станция метро "Шулявская" Дегтяревское путепровод - ул. Гетьмана - Борщаговский путепровод - ул. Гетьмана - проспект Победы и в обратном направлении по действующей трассе.
Также из-за ремонта контактной сети троллейбуса в районе просп.Перемоги и ул. Данила Щербакивского с 00 ч. до 05 ч. 31 мая 2017 отправления ночного троллейбусного маршрута № 92 Н будет организовано по трассе:
От железнодорожного вокзала Южный - ул. И. Огиенко - ул. Чорновила - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - Интернациональная пл. - ул. Маршала Гречко - ул. Порика - пр-кт Свободы, далее в обратном направлении.
Кроме того, из-за ремонта контактной сети по ул.Константиновская, Спасская и Межигорская 31 мая 2017 движение трамваев маршрута № 14 с 00 ч. до 05 ч. закрывается.
Напомним, что на Отрадном проспекте в Киеве 31 мая будет частично ограничено движение транспорта.