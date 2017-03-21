Дев'ятиповерхівка горіла в Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні, вранці виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку в Чернігові. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Чернігівської області.
Сьогодні, 21 березня о 09:38 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу електрощитової в під'їзді дев'ятиповерхового житлового будинку, що в обласному центрі по вул. Любецькій, 11.
Через горіння та щільне задимлення у пастці опинилися 41-річна мешканка однієї з квартир та її однорічний хлопчик. Рятувальники у захисних протигазах піднялись до місця виникнення пожежі, що на другому поверсі будівлі й евакуювали у безпечне місце матір і дитину. Пожежа о 09:54 була локалізована, а о 10:00 - остаточно ліквідована.
Ймовірно, причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі.
Як повідомляв УНН, мати з сином загинули внаслідок пожежі в Харкові.