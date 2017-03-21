Девятиэтажка горела в Чернигове

Сегодня, 21 марта в 09:38 спасателям поступило сообщение о пожаре электрощитовой в подъезде девятиэтажного жилого дома в областном центре по ул. Любечской, 11.

Из-за горения и плотного задымления в ловушке оказались 41-летняя жительница одной из квартир и ее годовалый ребенок. Спасатели в защитных противогазах поднялись к месту возникновения пожара, на втором этаже здания и эвакуировали в безопасное место мать и ребенка. Пожар в 9:54 был локализован, а в 10:00 - окончательно ликвидирован.

Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Как сообщал УНН, мать с сыном погибли в результате пожара в Харькове.