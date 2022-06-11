Держзрада та колабораціонізм: від початку вторгення рф в Україну відкрито 5 справ, де фігурують нардепи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Від початку вторгнення рф в Україну зареєстровано вже 5 криминальных проваджень, де фігурують народні обранці. Про це під час телемарафону заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає УНН.
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"З початку великої визвольної війни зареєстровано вже 5 криминальных проваджень, де фігурують народні обранці. 4 кримінальні провадження за державну зраду, 1 - за колабораціонізм. Думаю, двох народних обранців ви однозначно знаєте, я не маю права називати їхні прізвища. Також є й інші, хто нас зараз бачить", - сказала Сапьян.
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Проти народного депутата від “Слуги народу” Олексія Ковальова, який ймовірно перейшов на сторону окупанта, розпочато кримінальне провадження за фактами державної зради та колабораційної діяльності.
6 березня Генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила про підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність України нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.