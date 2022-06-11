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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Держзрада та колабораціонізм: від початку вторгення рф в Україну відкрито 5 справ, де фігурують нардепи

Держзрада та колабораціонізм: від початку вторгення рф в Україну відкрито 5 справ, де фігурують нардепи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Від початку вторгнення рф в Україну зареєстровано вже 5 криминальных проваджень, де фігурують народні обранці. Про це під час телемарафону заявила радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає УНН.

Цитата

"З початку великої визвольної війни зареєстровано вже 5 криминальных проваджень, де фігурують народні обранці. 4 кримінальні провадження за державну зраду, 1 - за колабораціонізм. Думаю, двох народних обранців ви однозначно знаєте, я не маю права називати їхні прізвища. Також є й інші, хто нас зараз бачить", - сказала Сапьян.

Раніше

Проти народного депутата від “Слуги народу” Олексія Ковальова, який ймовірно перейшов на сторону окупанта, розпочато кримінальне провадження за фактами державної зради та колабораційної діяльності.

6 березня Генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила про підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність України нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.

Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Українські Національні Новини

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