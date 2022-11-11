Данілов: жодного "заморожування" війни не буде

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"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають", - сказав він.

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Данілов наголосив, що "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені Херсонському напрямку" і тепер про це уже можна розповісти.

Також він розповів про замінування окупантами території на правому березі Дніпра.

"Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно", - сказав Данілов.

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