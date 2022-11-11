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Данілов: жодного "заморожування" війни не буде

Данілов: жодного "заморожування" війни не буде

Київ • УНН

 • 339556 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наголосив, що Україна не планує "заморожувати" війну після звільнення Херсона. Про це Данілов заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

 

Цитата

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають", - сказав він.

Деталі

Данілов наголосив, що "крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені Херсонському напрямку" і тепер про це уже можна розповісти.

Також він розповів про замінування окупантами території на правому березі Дніпра.

"Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси і тому населенню треба ставитись до цього обережно", - сказав Данілов.

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