Дагестан вийшов на перше місце за кількістю загиблих в Україні

Деталі

На даний момент поіменний список вбитих нараховує 40 осіб, згідно із даними громадського руху Вільний Ідель-Урал. Джерела ЗМІ Кавказ.Реалии в уряді Дагестану повідомляють про щонайменше 200 вбитих контрактників

«Вже зрозуміло, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб’єктам рф. Путін відправляє в Україну гинути представників корінних народів Дагестану: аварців, даргинців, кумиків, лакців, лезгин, ногайців, рутульців, табасаран, цахурів… Деякі з цих народів є дуже нечисленні.

Тобто путінська агресія супроводжується не лише геноцидом проти українців Маріуполя, Харкова, Чернігова, але й призведе до етноциду малочисельних корінних народів Кавказу», - зазначають аналітики Центру.

Центр стратегічних комунікацій вважає, що на цей аспект варто звернути увагу Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.