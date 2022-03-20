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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Дагестан вийшов на перше місце за кількістю загиблих в Україні

Дагестан вийшов на перше місце за кількістю загиблих в Україні

Київ • УНН

 • 498895 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. За «русский мир» в Україні гинуть малочисельні народи Дагестану. Дагестан вийшов на перше місце в рф за кількістю загиблих внаслідок вторгнення в Україну військовослужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

На даний момент поіменний список вбитих нараховує 40 осіб, згідно із даними громадського руху Вільний Ідель-Урал. Джерела ЗМІ Кавказ.Реалии в уряді Дагестану повідомляють про щонайменше 200 вбитих контрактників

«Вже зрозуміло, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб’єктам рф. Путін відправляє в Україну гинути представників корінних народів Дагестану: аварців, даргинців, кумиків, лакців, лезгин, ногайців, рутульців, табасаран, цахурів… Деякі з цих народів є дуже нечисленні.

Тобто путінська агресія супроводжується не лише геноцидом проти українців Маріуполя, Харкова, Чернігова, але й призведе до етноциду малочисельних корінних народів Кавказу», - зазначають аналітики Центру.

Центр стратегічних комунікацій вважає, що на цей аспект варто звернути увагу Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Українські Національні Новини

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