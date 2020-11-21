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Четверо українців пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату Європи з боксу

Четверо українців пробилися до фіналу молодіжного чемпіонату Європи з боксу

Київ • УНН

 • 14786 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. На чемпіонаті Європи серед молоді-2020, що проходить у Чорногорії, відбулася перша частина поєдинків півфінальної стадії, передає УНН з посиланням на сайт Федерації боксу України.

Харків’янин Микита Горбатенко у категорії до 91 кг переломив хід непростого протистояння з Ремзо Мустафічем з Косова і оформив перший вихід у фінал для представників збірної України.

Цікавий двобій очікувався у категорії до 52 кг. Українець Роман Літвінов протистояв іспанцеві Хуану Пантойї, який створив найгучнішу сенсацію на попередніх раундах, вибивши з боротьби росіянина Нікіту Космана. Треба відзначити, що гарантована медаль для Пантойї стала першою нагородою для Іспанії на молодіжних Євро за останні 28 років. Втім, піднятися вище третього місця Пантойї не судилося. У цікавій тактичній боротьбі вихованець донецької школи боксу Літвінов виявився більш вправним і здобув заслужену перемогу, а з нею — і вихід у фінал.

Найкращий боксер молодіжного чемпіонату України-2020 Юрій Захареєв з Одеси підтвердив свій статус одного з лідерів нашої команди і провів потужний півфінал проти Емірджана Мехмеда з Болгарії. У третьому раунді наш співвітчизник відправив супернка у нокдаун, після чого жодних сумнівів щодо результату двобою не залишилося — перемога українця.

Серед тих, хто вийшли на ринг, була і одна учасниця жіночої молодіжної збірної України. Киянка Марина Стойко здолала опір господарки змагань — Ніни Роденовіч з Чорногорії — і зберегла шанси на здобуття чемпіонського звання на Євро-2020.

Відзначимо, що поразок зазнали українці Данило Дрижак та Бозорбой Матякубок.

Окрім того додамо, 21-го листопада відбудеться друга частина півфінальних боїв, в яких візьмуть участь відразу вісім українських боксерів, серед яких — чотири хлопці і чотири дівчини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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