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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22240 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80913 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101334 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117455 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152290 просмотра

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Четверо украинцев пробились в финал молодежного чемпионата Европы по боксу

Четверо украинцев пробились в финал молодежного чемпионата Европы по боксу

Киев  •  УНН

 • 14782 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На чемпионате Европы среди молодежи 2020, проходящей в Черногории, состоялась первая часть поединков полуфинальной стадии, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации бокса Украины.

Харьковчанин Никита Горбатенко в категории до 91 кг переломил ход непростого противостояния с Ремзи Мустафичем из Косово и оформил первый выход в финал для представителей сборной Украины.

Интересный поединок ожидался в категории до 52 кг. Украинец Роман Литвинов противостоял испанцу Хуану Пантойи, который создал самую громкую сенсацию на предыдущих раундах, выбив из борьбы россиянина Никиту Космана. Надо отметить, что гарантированная медаль для Пантойи стала первой наградой для Испании на молодежных Евро за последние 28 лет. Впрочем, подняться выше третьего места Пантойи не суждено. В интересной тактической борьбе воспитанник донецкой школы бокса Литвинов оказался более ловким и получил заслуженную победу, а с ней — и выход в финал.

Лучший боксер молодежного чемпионата Украины-2020 Юрий Захареев из Одессы подтвердил свой статус одного из лидеров нашей команды и провел мощный полуфинал против Емирджана Мехмеда из Болгарии. В третьем раунде наш соотечественник отправил противника в нокдаун, после чего никаких сомнений относительно исхода поединка не осталось — победа украинца.

Среди вышедших на ринг, была и одна участница женской молодежной сборной Украины. Киевлянка Марина Стойко преодолела сопротивление хозяйки соревнований — Нины Роденович из России — и сохранила шансы на получение чемпионского звания на Евро-2020.

Отметим, что поражения потерпели украинцы Даниил Дрыжак и Бозорбой Матякубок.

Кроме того добавим, 21-го ноября состоится вторая часть полуфинальных боев, в которых примут участие сразу восемь украинских боксеров, среди которых — четыре парня и четыре девушки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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