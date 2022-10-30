Четверо ізраїльтян і один палестинець отримали поранення в результаті збройного нападу в Ізраєлі

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У суботу в результаті збройного нападу в місті Хеврон на Західному березі річки Йордан було поранено п'ятеро людей, у тому числі четверо ізраїльтян і один палестинець, а нападник був застрелений, повідомили екстрені служби та армія Ізраїлю.

Крайньо правий ізраїльський законодавець Ітамар Бен-Ґвір, чий альянс релігійного сіонізму очікує значного успіху на виборах у вівторок , заявив, що мішенню став його будинок у Хевроні.

Сили безпеки Ізраїлю не підтвердили ці звинувачення, а ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела в службах безпеки повідомили, що будинок Бен-Гвіра не був ціллю.

Представник армії повідомив AFP, що ізраїльський охоронець застрелив нападника на місці події. Військові повідомили, що в цьому районі шукають додаткових підозрюваних.

Нагадаємо

Понад 79 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 149 людей