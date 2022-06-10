"Чесність є зброєю проти усього, що несе рф": Зеленський подякував зв'язківцям за відновлення українського телевізійного мовлення у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Харкові відновили українське телевізійне мовлення. Російські загарбники здійснили чергові обстріли міста в результаті було пошкоджено телевежу. Завдяки зусиллям технічних фахівців жителям повернули українське телебачення, передає УНН.
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"Вдячний нашим зв'язківцям, які сьогодні буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу. Бити по телецентрах, руйнувати канали звʼязку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть. Бо відкритість і чесність також є зброєю проти всього, що несе російська держава", - сказав він.
Нагадаємо
Як писав УНН, у Харкові після обстрілу зник телевізійний сигнал.