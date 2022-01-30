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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Чергове порушення суверенітету: у МЗС вимагають скасувати доручення Путіна про соцвиплати мешканцям окупованого Донбасу

Чергове порушення суверенітету: у МЗС вимагають скасувати доручення Путіна про соцвиплати мешканцям окупованого Донбасу

Київ • УНН

 • 18097 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “держпослуги” як чергове порушення суверенітету України. Так у МЗС України відреагували на доручення президента РФ про надання мешканцям тимчасово окупованих територій соцвиплат, передає УНН.

Цитата

“Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал „держпослуги“ як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір”, — йдеться у заяві МЗС.

Додамо

У дипвідомстві звернули увагу, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям.

“Вимагаємо від РФ скасувати ухвалене рішення, припинити подібні гібридні провокації та утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, насамперед у роботі Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи”, — наголосили у МЗС.

Раніше

ЗМІ писали, що як випливає з доручення президента РФ Путіна, мешканці територій, підконтрольних "ЛДНР", з російськими паспортами можуть отримати право звертатися за соцвиплатами через "держпослуги" без вказання прописки.

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