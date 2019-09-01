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Через загрозу від Росії у Швеції хочуть ввести новий податок

Через загрозу від Росії у Швеції хочуть ввести новий податок

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Уряд Швеції планує ввести новий податок в цілях підвищення витрат на оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це в суботу, 31 серпня, на спільній пресконференції повідомили голова оборонного відомства країни Петер Хультквіст і міністр фінансів Магдалена Андерссон, передає УНН із посиланням на DW.

Як пише видання, додатковий фінансовий тягар буде покладено на банківський сектор.

"Прибуток чотирьох великих банків - Handelsbanken, Nordea, Swedbank і SEB - в минулому році становив 112 млрд шведських крон (10 млрд євро), що на три мільярди (277 млн ​​євро) вище, ніж в 2017 році", - заявив Хультквіст, додавши, що профільні органи повинні упевнитися, що ці кошти підуть на цільові потреби.

"Є можливість зробити податкове навантаження на банки більш істотною, ніж вона є сьогодні", - у свою чергу підкреслила Андерссон.

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Як уточнює газета Aftonbladet, Андерсон висловила впевненість, що вже у 2022 році за цей рахунок вдасться вишукати 5 млрд крон (462 млн євро). При цьому в деталях механізм функціонування нового збору міністр поки не описала.

У свою чергу Хультквіст, наводячи аргументи на користь збільшення оборонного бюджету, послався на зростання зовнішніх загроз. Як приклад він навів, зокрема, агресію Росії проти Грузії й анексію Москвою українського Криму.

Відзначимо, що у липні влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд у Балтійському морі. 

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