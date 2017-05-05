Через Євробаченння громадський транспорт столиці працюватиме довше
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У зв’язку з проведенням основних заходів пісенного конкурсу “Євробачення” в Міжнародному виставковому центрі, роботу громадського транспорту в Києві буде подовжено. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київпастрансу”.
Так, робота громадського транспорту буде продовжена:
– у ніч з 08 на 09 травня та з 10 на 11 травня 2017 року на 1 годину; – у ніч з 09 на 10 травня та з 11 на 12 травня 2017 року на 2 години;
– у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня на 3 години, організувавши перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метрополітену, а саме:
– тролейбусних – №3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;
– трамвайних – №1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
– автобусних звичайного режиму руху – №18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
– автобусних в режимі маршрутного таксі - №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.
Роботу фунікулера буде подовжено:
– у ніч з 08 на 09 травня та з 10 на 11 травня 2017 до 00 год. 30 хв.;
– у ніч з 09 на 10 травня та з 11 на 12 травня до 01 год. 30 хв.2017 року;
– у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня 2017 до 02 год. 30 хв;
Як повідомляв УНН, під час фіналу Євробачення київське метро працюватиме на три години довше.