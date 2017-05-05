Через Евробаченння общественный транспорт столицы будет работать дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В связи с проведением основных мероприятий песенного конкурса "Евровидение" в Международном выставочном центре, работу общественного транспорта в Киеве будет продлен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
Так, работа общественного транспорта будет продлена:
- в ночь с 08 на 09 мая и с 10 на 11 мая 2017 года на 1:00; - в ночь с 09 на 10 мая и с 11 на 12 мая 2017 года на 2:00;
- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая на 3:00, организовав перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:
- троллейбусных - №3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;
- трамвайных - №1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;
- автобусных обычного режима движения - №18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;
- автобусных в режиме маршрутного такси - №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.
Работа фуникулера будет продлена:
- в ночь с 08 на 09 мая и с 10 на 11 мая 2017 до 00 час. 30 мин .;
- в ночь с 09 на 10 мая и с 11 на 12 мая в 01 час. 30 хв.2017 года;
- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая 2017 до 02 ч. 30 мин
Как сообщал УНН, во время финала Евровидения киевское метро будет работать на 3 часа дольше.