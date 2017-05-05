Через Евробаченння общественный транспорт столицы будет работать дольше

Так, работа общественного транспорта будет продлена:

- в ночь с 08 на 09 мая и с 10 на 11 мая 2017 года на 1:00; - в ночь с 09 на 10 мая и с 11 на 12 мая 2017 года на 2:00;

- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая на 3:00, организовав перевозки на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена, а именно:

- троллейбусных - №3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50к;

- трамвайных - №1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

- автобусных обычного режима движения - №18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

- автобусных в режиме маршрутного такси - №150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Работа фуникулера будет продлена:

- в ночь с 08 на 09 мая и с 10 на 11 мая 2017 до 00 час. 30 мин .;

- в ночь с 09 на 10 мая и с 11 на 12 мая в 01 час. 30 хв.2017 года;

- в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая 2017 до 02 ч. 30 мин

Как сообщал УНН, во время финала Евровидения киевское метро будет работать на 3 часа дольше.