Через страйк пілотів Lufthansa у суботу скасують майже 140 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Пілоти Lufthansa продовжили страйк на ще один день, внаслідок чого у суботу буде скасовано майже 140 перельотів, передає УНН з посиланням на DW.
Профспілка закликала пілотів авіакомпанії Lufthansa продовжити страйк у суботу 26 листопада. У підсумку через страйк в суботу не відбудуться 137 далеких перельотів, включаючи 88 міжконтинентальних.
Нагадаємо, страйк пілотів пілотів Lufthansa і її дочірньої компанії Eurowings розпочався у середу 23 листопада.
Пілоти авіакомпанії зазначають, що їхні зарплати протягом п’яти років були заморожені і вимагають збільшити їх на 3,6% за кожен рік заморозки, тобто загалом більш ніж на 20%.
Це вже 14-й страйк пілотів компанії з квітня 2014 року.