Из-за забастовки пилотов Lufthansa в субботу отменят почти 140 рейсов

Профсоюз призвал пилотов авиакомпании Lufthansa продолжить забастовку в субботу 26 ноября. В итоге из-за забастовки в субботу не состоится 137 дальних перелетов, включая 88 межконтинентальных.

Напомним, забастовка пилотов пилотов Lufthansa и ее дочерней компании Eurowings началась в среду 23 ноября.

Пилоты авиакомпании отмечают, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть всего более чем на 20%.

Это уже 14-я забастовка пилотов компании с апреля 2014 года.