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Через розбіжності між “Нафтогазом” і “Укртрансгазом” сумські робітники можуть вийти на масові протести — М.Клочко

Київ • УНН

 • 7182 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Голова Сумської ОДА Микола Клочко закликав Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана не допустити масових протестів працівників Сумського НВО. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Через розбіжності між “Нафтогазом” і “Укртрансгазом” сумські робітники можуть вийти на масові протести — М.Клочко

За словами М.Клочко, через розбіжності між “Нафтогазом” і “Укртрансгазом”, тендер, який виграло Сумське НВО на проведення модернізації української газотранспортної системи, може опинитися під загрозою. Це ставить під сумнів майбутнє близько 8 тисяч працівників підприємства і 20 тисяч членів їхніх сімей, зауважив він.

“Я отримую тривожні сигнали про можливе скасування цього тендеру, в результаті чого наші сумські виробники залишаться біля розбитого корита, а на модернізацію ГТС можна буде поставити хрест. Ситуація навколо підтримки національних промислових виробників Сумщини загострюється з кожною хвилиною. Кілька днів тому Сумське НВО розповсюдило відкриту заяву про готовність колективу до акцій громадянської непокори”, — написав він.

М.Клочко також додав, що звернеться до глави уряду Володимира Гройсмана, якщо підприємство не перестане бути заручником дріб’язкових конфліктів і штучних бюрократичних перепон.

“Звертаюся до всіх зацікавлених осіб не допустити скасування результатів конкурсу з модернізації ГТС. Інакше, я буду змушений звернутися за підтримкою до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Упевнений, Володимир Борисович знайде потрібні аргументи, щоб заспокоїти гарячі голови тих, хто намагається позбавити роботи наших промисловців”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на особисту охорону керівництва “Нафтогаз” витратить близько 1 млн грн.

Також нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії.

“На жаль, я спостерігаю, і не тільки я, що сучасне керівництво „Нафтогазу“, яке прийшло під гаслами, що ми його розділимо, навпаки гальмує цей процес, щоб зберегти контроль над фінансовими потоками”, — сказав він.

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