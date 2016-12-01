Из-за разногласий между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" сумские рабочие могут выйти на массовые протесты - Н.Клочко

По словам Н.Клочко, из-за разногласий между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом", тендер, который выиграло Сумское НПО на проведение модернизации украинской газотранспортной системы, может оказаться под угрозой. Это ставит под сомнение будущее около 8 тысяч работников предприятия и 20 тысяч членов их семей, сказал он.

"Я получаю тревожные сигналы о возможной отмене этого тендера, в результате чего наши сумские производители останутся у разбитого корыта, а на модернизацию ГТС можно будет поставить крест. Ситуация вокруг поддержки национальных промышленных производителей Сумской области обостряется с каждой минутой. Несколько дней назад Сумское НПО распространило открытое заявление о готовности коллектива к акциям гражданского неповиновения ", - написал он.

Н.Клочко также добавил, что обратится к главе правительства Владимиру Гройсману, если предприятие не перестанет быть заложником мелочных конфликтов и искусственных бюрократических преград.

"Обращаюсь ко всем заинтересованным лицам не допустить отмены результатов конкурса по модернизации ГТС. Иначе, я буду вынужден обратиться за поддержкой к премьер-министру Владимиру Гройсману. Уверен, Владимир Борисович найдет нужные аргументы, чтобы успокоить горячие головы тех, кто пытается лишить работы наших промышленников ", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, на личную охрану руководства "Нафтогаз" потратит около 1 млн грн.

Также напомним, по словам эксперта Д.Марунича, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирования компании.

"К сожалению, я наблюдаю, и не только я, что современное руководство" Нафтогаза ", которое пришло под лозунгами, что мы его разделим, наоборот тормозит этот процесс, чтобы сохранить контроль над финансовыми потоками", - сказал он.