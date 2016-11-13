Через пожежу в м.Шостка загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора, 12 листопада, у м. Шостка, Сумської області, сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Так, 12 листопада о 2 год. 04 хв. у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла 3 загиблих осіб.
Зазначено, що о 7 год. 20 хв. пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено дерев’яний будинок та домашнє майно.
Наразі причина пожежі встановлюється.