Через пандемію 160 мільйонів людей збідніли, а 10 найбагатших збільшили свої статки - Oxfam

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 5778 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53881 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 126300 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190453 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185634 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208127 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195837 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151510 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152738 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173148 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 133185 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174818 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112128 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65904 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 38145 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464652 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307878 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371113 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483296 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112128 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174818 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123699 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158908 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182230 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Через пандемію 160 мільйонів людей збідніли, а 10 найбагатших збільшили свої статки - Oxfam

Через пандемію 160 мільйонів людей збідніли, а 10 найбагатших збільшили свої статки - Oxfam

Київ • УНН

 • 16062 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Пандемія зробила найбагатших людей світу ще заможнішими, а також збільшила кількість бідних. Про це йдеться у звіті благодійної організації Oxfam, передає УНН.

Деталі

Так, зазначається, що статки 10 найбагатших людей світу від початку пандемії COVID-19 зросли більш ніж удвічі до 1,5 трильйона доларів. В той же час понад 160 мільйонів людей опинилися у злиднях під час пандемії.

За даними організації, найбагатші люди стали багатшими під час пандемії частково завдяки масштабним фіскальним і монетарним стимулам.

У звіті також вказано, що нерівність сприяє смерті 21 тисячі людей щодня через відсутність доступу до медичної допомоги, гендерно зумовлене насильство, голод і зміну клімату.

У доповіді зокрема закликали до посилення оподаткування непередбачених доходів мільярдерів і до того, щоб багаті країни відмовилися від правил інтелектуальної власності щодо вакцин проти COVID-19.

В Oxfam заявили, що податки, зібрані з надбагатих, можуть бути використані для фінансування вакцинації, охорони здоров’я і соціальних витрат, щоб допомогти тим, хто цього потребує найбільше.

Нагадаємо

У 2020 році найбагатші люди світу через коронавірус за день втратили 139 мільярдів доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84